Россиян предупредили об опасном последствии COVID-19

Люди становится более глупыми после перенесенного заболевания коронавирусом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на невролога Павла Хорошева.
По его словам, потеря обоняния негативно влияет на интеллектуальные способности. Все дело в том, что остановка работы того или иного человеческого органа чувств приводит к уменьшению его когнитивных способностей, что приводит к снижению умственных способностей.
Врач добавляет, что большая часть информации, которую получают люди, поступает к ним через глаза, поэтому при слепоте человек очень сильно теряет в интеллекте. При этом он может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми, читая книги.
Вторым каналом по важности и по объему поставляемых данных является слух. При его утрате идет мощнейшая потеря интеллекта. При этом опять и его можно компенсировать. Также большой потерей для человека является аносмия (потеря обоняния), которое помогает людям с вероятностью в 99 процентов определять, будет ли человеку полезно что-то или нет. В случае аносмии перестают работать и другие части мозга. Хорошев сравнил это с постоянными физическими упражнениями.