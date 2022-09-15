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17 минут назад

Россиян предупредили об опасном последствии COVID-19

Елена Прошина

Люди становится более глупыми после перенесенного заболевания коронавирусом, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на невролога Павла Хорошева.

Россиян предупредили об опасном последствии COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, потеря обоняния негативно влияет на интеллектуальные способности. Все дело в том, что остановка работы того или иного человеческого органа чувств приводит к уменьшению его когнитивных способностей, что приводит к снижению умственных способностей.

Врач добавляет, что большая часть информации, которую получают люди, поступает к ним через глаза, поэтому при слепоте человек очень сильно теряет в интеллекте. При этом он может это компенсировать, активно занимаясь, общаясь с другими людьми, читая книги.

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Вторым каналом по важности и по объему поставляемых данных является слух. При его утрате идет мощнейшая потеря интеллекта. При этом опять и его можно компенсировать. Также большой потерей для человека является аносмия (потеря обоняния), которое помогает людям с вероятностью в 99 процентов определять, будет ли человеку полезно что-то или нет. В случае аносмии перестают работать и другие части мозга. Хорошев сравнил это с постоянными физическими упражнениями.

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