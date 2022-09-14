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19 минут назад

Названы причины образования целлюлита

Елена Прошина

Появлению у женщин целлюлита способствуют частые переходы от голодания к перееданию, употребление большого количества быстрых углеводов и низкая активность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» Екатерина Кривцова.

Названы причины образования целлюлита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что целлюлит является одним из проявлений венозной недостаточности — нарушения оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке.

Кроме того, по словам Кривцовой, данное заболевание зачастую носит генетический характер. На его развитие в дальнейшем влияют неправильное питание с большим количеством углеводов, смена рациона, частые переходы от переедания к голоданию и низкая физическая активность, добавила она.

Кривцова уточнила, что ранее целлюлит не считался недугом, относится к нему так стали после рекламы массажа в журнале Vogue, где это явление выставили как болезнь. Врач подчеркнула, что отсутствие «апельсиновой корки» у женщин имеет и негативные последствия — сложности при родах. Она связала это с малым количеством эстрогенов у представительниц женского пола, не имеющих целлюлита.

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