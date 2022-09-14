Названы причины образования целлюлита

Появлению у женщин целлюлита способствуют частые переходы от голодания к перееданию, употребление большого количества быстрых углеводов и низкая активность. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА» Екатерина Кривцова.

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Она отметила, что целлюлит является одним из проявлений венозной недостаточности — нарушения оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке.

Кроме того, по словам Кривцовой, данное заболевание зачастую носит генетический характер. На его развитие в дальнейшем влияют неправильное питание с большим количеством углеводов, смена рациона, частые переходы от переедания к голоданию и низкая физическая активность, добавила она.