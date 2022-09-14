Названы страны ЕС, продолжившие выдавать визы россиянам

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал страны Европы, которые продолжают выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом сообщают «Известия».
По словам Горина, из 26 стран Евросоюза 17 продолжают выдавать краткосрочные визы россиянам. Среди них – Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Кроме того, некоторые страны увеличили срок рассмотрения документов. В Австрии, Венгрии, Германии и Мальте срок подняли до 15 дней, а в Испании, Португалии, Швеции, Норвегии и Франции уже до 45 дней.
Ранее правительство Финляндии нашли способ сокращения туристических виз россиянам.