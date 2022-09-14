В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
41 минуту назад

Названы страны ЕС, продолжившие выдавать визы россиянам

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал страны Европы, которые продолжают выдавать шенгенские визы гражданам России. Об этом сообщают «Известия».

Названы страны ЕС, продолжившие выдавать визы россиянам
Фото: ТАССТАСС

По словам Горина, из 26 стран Евросоюза 17 продолжают выдавать краткосрочные визы россиянам. Среди них – Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Девять стран перестали оформлять туристические визы россиянам

Кроме того, некоторые страны увеличили срок рассмотрения документов. В Австрии, Венгрии, Германии и Мальте срок подняли до 15 дней, а в Испании, Португалии, Швеции, Норвегии и Франции уже до 45 дней.

Ранее правительство Финляндии нашли способ сокращения туристических виз россиянам.

Общество,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители