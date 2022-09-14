Названы страны ЕС, продолжившие выдавать визы россиянам

По словам Горина, из 26 стран Евросоюза 17 продолжают выдавать краткосрочные визы россиянам. Среди них – Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Кроме того, некоторые страны увеличили срок рассмотрения документов. В Австрии, Венгрии, Германии и Мальте срок подняли до 15 дней, а в Испании, Португалии, Швеции, Норвегии и Франции уже до 45 дней.