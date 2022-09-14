Стало известно о последних минутах жизни Владимира Сунгоркина

Сегодня, 14 сентября, во время экспедиции в Приморье умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет. Его заместитель Леонид Захаров, который был в поездке вместе с Сунгоркиным, поведал «КП» о последних минутах жизни главреда.

Он отметил, что трагедия произошла, когда экспедиция еще находилась в поселке Рощино, но уже двигалась в сторону Хабаровска. Оттуда группа планировала отправиться в Москву.

«Это произошло абсолютно внезапно, ничего не предвещало. Владимир Николаевич сказал: "Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем". Все охотно поддержали эту идею», — поделился Захаров.

При этом уже через три минуты, по его словам, Сунгоркин начал задыхаться. Главреда вынесли на свежий воздух, но он уже практически потерял сознание, отметил Захаров.

«Мы делали какие-то… массаж сердца, искусственное дыхание… ничего не помогло. Врач, который сделал первичный осмотр, сказал, что это все было уже бесполезно, судя по всему, это инсульт. Но это первичное заключение», — добавил он.