Россиянам обещали возвращение жары

Он уточнил, что на погоду в России в ближайшее время будет влиять южный циклон, который пройдет через Кишинев, Брянск, Курск, Тулу и Москву и уйдет в сторону Кубани.

При этом уже в понедельник, по его словам, на Кубани начнет холодать и пройдут грозовые дожди. Южный циклон двинется на северо-восток, что приведет к повышению температур в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске и Оренбурге. Тепло в этих городах продержится до 22 сентября. В Москве же в этот период ожидается 13-14 градусов тепла и хлесткий западный ветер, отметил Шувалов.