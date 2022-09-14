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1 час назад

Россиянам обещали возвращение жары

Елена Прошина

Метеоролог спрогнозировал возвращение жары в Россию

В конце недели во многие регионы России вернется 30-градусная жара. Об этом в беседе с URA.RU сообщил метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Он уточнил, что на погоду в России в ближайшее время будет влиять южный циклон, который пройдет через Кишинев, Брянск, Курск, Тулу и Москву и уйдет в сторону Кубани.

«В связи с этим в воскресенье в Краснодаре плюс 35, в Сочи, Новороссийске, Туапсе плюс 30-32, в Ставрополе плюс 32-33», — добавил Шувалов.

При этом уже в понедельник, по его словам, на Кубани начнет холодать и пройдут грозовые дожди. Южный циклон двинется на северо-восток, что приведет к повышению температур в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Челябинске и Оренбурге. Тепло в этих городах продержится до 22 сентября. В Москве же в этот период ожидается 13-14 градусов тепла и хлесткий западный ветер, отметил Шувалов.

Общество,Видео,Александр Шувалов,
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