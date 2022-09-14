Принцу Гарри запретили приходить на похороны Елизаветы II в военной форме

Принц Гарри не имеет права появиться в военной форме на похоронах Елизаветы II. Об этом сообщает Fox News Digital.

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Королевский комментатор Элоиза Паркер заявила, что на прощании с королевой будут присутствовать четверо ее детей. Что касается принца Гарри она уточнила, что он сможет «присоединиться к остальным ее неслужащим внукам, которые будут одеты в невоенную форму».

Еще в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в феврале 2021 года, говорилось что, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут «работающими членами» королевской семьи, «почетные военные должности и королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены ее величеству».