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48 минут назад

Принцу Гарри запретили приходить на похороны Елизаветы II в военной форме

Газета.Ru

Принц Гарри не имеет права появиться в военной форме на похоронах Елизаветы II. Об этом сообщает Fox News Digital.

Принцу Гарри запретили приходить на похороны Елизаветы II в военной форме
Фото: APAP

Королевский комментатор Элоиза Паркер заявила, что на прощании с королевой будут присутствовать четверо ее детей. Что касается принца Гарри она уточнила, что он сможет «присоединиться к остальным ее неслужащим внукам, которые будут одеты в невоенную форму».

Еще в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в феврале 2021 года, говорилось что, герцог и герцогиня Сассекские больше не будут «работающими членами» королевской семьи, «почетные военные должности и королевское покровительство герцога и герцогини будут возвращены ее величеству».

«Принц Гарри, герцог Сассекский, будет носить утренний костюм во время мероприятий в честь своей бабушки. Десятилетие его военной службы не определяется формой, которую он носит, и мы с уважением просим, чтобы основное внимание уделялось жизни и наследию Ее Величества Королевы Елизаветы II», — добавил источник.

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