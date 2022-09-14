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18 часов назад

Польша направила России ноту с требованием вернуть семь произведений искусства

RT на русскомиещё 5

Власти Польши потребовали от России реституции семи объектов культуры, утраченных страной в годы Второй мировой войны, заявили замглавы польского МИД Пётр Вавжик и министр культуры Пётр Глиньский.

Польша направила России ноту с требованием вернуть семь произведений искусства
Фото: RT на русскомRT на русском

«Минкультуры разработало семь новых реституционных заявок, касающихся произведений искусства, вывезенных с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны», — цитирует Глиньского ТАСС.

Он уточнил, что интересующие Польшу произведения искусств находятся в собрании музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

«12 сентября этого года нота по этому вопросу была передана посольству России с документацией на основании того, что было подготовлено Минкультуры», — добавил Вавжик.

Чиновник подчеркнул, что Варшава будет «интенсивно добиваться» возвращения принадлежащих Польше объектов культуры.

Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова заявила о возвращении в Россию экспонатов из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.

Финские таможенники в начале апреля задержали три машины за «возможное нарушение так называемого режима санкций против России».

Общество,Петр Глиньский,Иван Морозов,Михаил Морозов,Ольга Любимова,
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