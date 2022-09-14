ЕГЭ предложили сделать добровольным

Единый государственный экзамен в России нужно сделать на добровольной основе. Такое заявление сделал первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин .

«Предлагаем перевести ЕГЭ в добровольный режим. По опросам, более 70% населения поддерживают такую позицию», — сказал он на заседании комитета, трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы .

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы и решать практические задачи.