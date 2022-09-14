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32 минуты назад

В Госдуме хотят сделать ЕГЭ добровольным

Ura.Ru

Единый государственный экзамен в России нужно сделать на добровольной основе. Такое заявление сделал первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин.

ЕГЭ предложили сделать добровольным
Фото: ТАССТАСС

«Предлагаем перевести ЕГЭ в добровольный режим. По опросам, более 70% населения поддерживают такую позицию», — сказал он на заседании комитета, трансляция мероприятия велась на сайте Госдумы.

Ранее стало известно об изменениях в ЕГЭ в 2023 году. Пресс-служба Федерального института педагогических измерений сообщила, что изменения направлены на то, чтобы выпускники умели лучше аргументировать свои ответы и решать практические задачи.

Общество,Олег Смолин,Госдума,
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