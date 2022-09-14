У умолчавшего о Mercedes и квартирах депутата хотят изъять имущество

Прокуратура Кировской области потребовала обратить в доход государства квартиры и автомобиль депутата Слободской городской Думы, которые он не задекларировал. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

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«Установлено, что один из депутатов Слободской городской Думы в 2020-2021 г.г. приобрел в собственность две квартиры в городе Кирове, стоимостью 1,2 и 1,5 млн рублей соответственно, а также по договору лизинга автомобиль Mercedes-Benz E-Class, стоимость которого превысила 2,7 млн рублей», — сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что, согласно сведениям налоговых органов за период с 2017 по 2021 год, депутат и его супруга доходов не имели. В прокуратуре подтвердили только факт распоряжения супругой депутата средствами материнского (семейного) капитала в размере около 460 тыс. рублей на приобретение одной из квартир.

Исковое заявление об обращении в доход государства имущества депутата, приобретенного ранее на неподтвержденные доходы, прокуратура Кировской области направила в суд. Иск находится в стадии рассмотрения. Регистрационные действия с указанным имуществом депутату проводить запретили.