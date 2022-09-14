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1 час назад

Туристка рассказала об отношении к россиянам в Европе

Елена Прошина

Посетив три европейские страны, россиянка рассказала, как сейчас относятся к русским туристам в Европе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Туристка рассказала об отношении к россиянам в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За короткий срок путешественница посетила три страны Евросоюза: Италию, Финляндию и Францию. По ее словам, она нигде не столкнулась с негативом по отношению к русским. Девушка отметила, что за несколько дней в Риме она не увидела плохого отношения ни от местных жителей, ни от других туристов.

«Нет никакого деления, что ты плохой или хороший. Я, конечно, говорю о простых людях, с которыми удалось пообщаться», - отметила она.

В Хельсинки она также не сталкивалась с агрессией. При этом она отметила, что в городе достаточно много русскоговорящих. Также приветливы с ней были и в Париже.

Ранее другая путешественница из России рассказала, как жители Малайзии относятся к русским туристам. По ее словам, из аэропорта в город она доехала вместе с местным жителем, который подобрал ее по дороге. Мужчина признался, что «очень любит россиян».

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