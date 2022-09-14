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1 час назад

Собчак отреагировала на смерть главного редактора КП Сунгоркина

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась по поводу гибели главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Собчак отреагировала на смерть главного редактора КП
Фото: ТАССТАСС

«Постсоветская «Комсомолка» — это, безусловно, личный большой медиапроект Сунгоркина. Относиться можно по-разному. Но «Комсомолка» Сунгоркина стала за тридцать лет для россиян синонимом газеты с новостями», — написала телеведущая в личном блоге.

Также Собчак призналась, что ей близка журналистская позиция покойного Сунгоркина.

14 сентября стало известно, что Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Позже выяснилось, что причиной смерти журналиста стал инсульт — он погиб в ходе экспедиции для написания книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Общество,Владимир Арсеньев,Владимир Сунгоркин,Ксения Собчак,
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