Собчак отреагировала на смерть главного редактора КП

«Постсоветская «Комсомолка» — это, безусловно, личный большой медиапроект Сунгоркина. Относиться можно по-разному. Но «Комсомолка» Сунгоркина стала за тридцать лет для россиян синонимом газеты с новостями», — написала телеведущая в личном блоге.

14 сентября стало известно, что Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Позже выяснилось, что причиной смерти журналиста стал инсульт — он погиб в ходе экспедиции для написания книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.