Папа Римский подтвердил необходимость встречи с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциска подтвердил, что встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом необходима, в РПЦ также убеждены, что она важна, но должна быть тщательно подготовлена. Как сообщил журналистам на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, деталей встречи не обсуждалось.

Фото: Reuters Reuters

"Папа подтвердил в ходе наших встреч (в августе в Ватикане - прим. ТАСС), что встреча необходима, но мы не обсуждали детали - где и когда. Есть возможность встречи папы и патриарха, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена. Наиболее важен результат, нужно послание, документ, как это было в Гаване после первой встречи", - сказал владыка.

Видео дня

По его словам, встреча двух религиозных лидеров, представляющих значительное число верующих во всем мире, должна способствовать укреплению межрелигиозного диалога и взаимоотношений между христианами. "Мы в этом плане ориентируемся на первую в истории встречу святейшего патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване (в 2016 году - прим. ТАСС). <...> Был очень содержательный разговор, по итогам которого был принят замечательный документ - настолько глубокий, что с тех пор каждый год мы организовываем встречи в разных уголках земного шара для того, чтобы вместе порассуждать о значении этой встречи, о значении того послания, которое святейший патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск направили миру. И, конечно, мы считаем, что если бы такая встреча состоялась в дальнейшем, она должна была бы иметь такой же значимый, весомый результат", - добавил глава ОВЦС.

На площадке съезда делегация РПЦ провела встречу с главой Римско-католической церкви. По оценке митрополита Антония, встреча получилась "очень душевной и открытой". Понтифик передал приветствие патриарху Кириллу, а глава ОВЦС от имени предстоятеля Русской церкви приветствовал папу Франциска.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова реакция РПЦ на то, что в одном из интервью папа Франциск назвал предстоятеля РПЦ "служкой" (интервью "Коррьере делла сера", где понтифик также сообщил об отмене встречи с патриархом, планировавшейся в Иерусалиме - прим. ТАСС), Антоний отметил, что "подобные высказывания не служат единству христиан". "Но мы знаем, что должны идти вперед. Важно, чтобы два лидера продолжили этот путь, и мы, христиане, сделали все, чтобы помочь людям", - добавил иерарх.