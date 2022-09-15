Один штраф захотели повысить для россиян в двадцать раз

Московская областная дума предложила повысить в России один штраф в двадцать раз, со ста до двух тысяч рублей. Речь идет о взыскании за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

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«Внести в абзац второй части 5 статьи 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях изменение, заменив слова "ста рублей" словами "двух тысяч рублей», — говорится в законопроекте, внесенном в ГосдГосдуму.

В пояснительной записке указывается, что штраф в размере ста рублей не приводит к ожидаемому результату, поскольку ничтожно мал и не обеспечивает достаточного предупреждающего действия.