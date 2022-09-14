Умер главред «Комсомольской правды»

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сообщается на сайте издания. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет.
По некоторым данным, Сунгоркин скончался в окружении медиаменеджера. Причиной смерти стал инсульт.
Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". Заслуженный журналист Российской Федерации.
В газете "Комсомольская правда" Сунгоркин делал карьеру с 1985 года, занимая поэтапно различные должности – от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора.