Умер главред «Комсомольской правды»

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сообщается на сайте издания. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

По некоторым данным, Сунгоркин скончался в окружении медиаменеджера. Причиной смерти стал инсульт.

Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". Заслуженный журналист Российской Федерации.