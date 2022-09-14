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1 час назад

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Москва24иещё 2

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сообщается на сайте издания. Журналист ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Умер главред «Комсомольской правды»
Фото:  ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

По некоторым данным, Сунгоркин скончался в окружении медиаменеджера. Причиной смерти стал инсульт.

Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". Заслуженный журналист Российской Федерации.

В газете "Комсомольская правда" Сунгоркин делал карьеру с 1985 года, занимая поэтапно различные должности – от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора.

Общество,Владимир Сунгоркин,
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