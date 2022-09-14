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5 минут назад

Ограничения полетов на юг России продлены до 22 сентября

Елена Прошина

В России снова продлили режим временного ограничения полетов в южной и центральной части страны. На этот раз ограничения действуют до 22 сентября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

Полёты на юг России не стали возобновлять
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», - говорится в сообщении.

Россияне могут передвигаться по альтернативным маршрутам – через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани страны работают в прежнем режиме.

Ранее в Росавиации сообщили, что несколько российских авиакомпаний планируют запустить полеты на Кубу уже в ближайшее время. Такое решение приветствовал министр туризма Кубы. По словам Хуана Карлоса Гарсии Гранда, в стране созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания российских туристов.

Общество,Хуан Карлос,Росавиация,
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