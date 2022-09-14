Полёты на юг России не стали возобновлять

В России снова продлили режим временного ограничения полетов в южной и центральной части страны. На этот раз ограничения действуют до 22 сентября. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», - говорится в сообщении.

Россияне могут передвигаться по альтернативным маршрутам – через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные воздушные гавани страны работают в прежнем режиме.