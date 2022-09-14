За госизмену захотели сажать пожизненно

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил, что законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения внесут в нижнюю палату парламента в ближайшее время. Об этом он сообщил РИА «Новости».

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«Инициативы (об ужесточении наказания. — «Газета.Ru») подготовим и внесем в ближайшее время», — сказал Луговой.

По его словам, в настоящее время проводятся консультации и, видимо, комитет будет готовить соответствующую законодательную инициативу.

Он отметил, что эта инициатива может быть внесена в Госдуму уже в осеннюю сессию.

Необходимость ужесточения уголовного наказания за госизмену депутат обосновал тем, что последние 10 лет Россия «живет в недружественном окружении, а иностранные спецслужбы, в основном британские и американские, ведут активную работу на территории государства».

Согласно статье 57 Уголовного кодекса РФ, пожизненное лишение свободы в России устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Оно не назначается женщинам и несовершеннолетним.