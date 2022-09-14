Украинские банки заблокировали счета эвакуированных в Россию беженцев

Эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения. Об этом сообщила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я сегодня работаю по целому ряду вопросов, связанных с помощью эвакуированным. Первое - это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги - зарплаты, пенсии, накопления - снять", - сказала Москалькова на пресс-подходе по итогам координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).
Уполномоченный уточнила, что сейчас занимается вопросом получения субсидий эвакуированными гражданами и определением возможности для их долгосрочного проживания в России.
Ранее Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.