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57 минут назад

Москалькова: банковские счета эвакуированных в Россию беженцев заблокированы на Украине

ТАССиещё 3

Эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения. Об этом сообщила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Украинские банки заблокировали счета эвакуированных в Россию беженцев
Фото: ТАССТАСС

"Я сегодня работаю по целому ряду вопросов, связанных с помощью эвакуированным. Первое - это вопрос гривен, потому что многие имеют возможность поменять, и это те деньги, которым им не хватает. Надо отметить, что многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги - зарплаты, пенсии, накопления - снять", - сказала Москалькова на пресс-подходе по итогам координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Уполномоченный уточнила, что сейчас занимается вопросом получения субсидий эвакуированными гражданами и определением возможности для их долгосрочного проживания в России.

Ранее Москалькова заявила, что обратится к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой утвердить единый порядок регистрации эвакуированных с Украины жителей по месту их нахождения.

Общество,Михаил Мишустин,Татьяна Москалькова,
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