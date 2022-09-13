Российский город затопило

В Феодосии 13 сентября прошел ливень, в результате которого затопило улицы. Согласно информации министра ЧС Крыма Сергея Садаклиева, улицы затопило по восьми адресам. Организована работа по откачке воды и оказанию адресной помощи.

Фото: tf_feo/vk.com tf_feo/vk.com

В результате сильных осадков в ГО Феодосия произошло подтопление по 8-ми адресам. В настоящее время организовываются работы по откачке воды и оказанию адресной помощи. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС: 18 чел. 7 единиц техники, — написал он в своем Telegram-канале.

В начале сентября Приморский край настиг тайфун «Хиннамнор». В результате нашествия стихии было затоплено 186 домов, 540 приусадебных участков, разрушено 26 мостов, 33 населенных пункта отрезано от дорог. Один из местных жителей рассказал, что катаклизмов такого масштаба в регионе за всю его жизнь еще не случалось.