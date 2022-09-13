В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
29 минут назад

Россияне удивились странному подарку от магазина обуви

Илья Родин

Покупатели Rendez-Vous в социальных сетях поделились своими впечатлениями от необычного подарка, предоставленного обувным магазином. Они пояснили, что курьеры вместе с заказанными на сайте товарами привозят мешки с картошкой в качестве «комплимента». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Medialeaks.

Россияне удивились странному подарку от магазина обуви
Фото: ТАССТАСС

Некоторые клиентки магазина заявили, что довольны таким подарком от Rendez-Vous.

«Очень приятно и радостно, что магазин за заказ подарил мне сумку вкусной картошки», - рассказала одна из покупательниц.

ВКонтакте / mary_lion

Вместе с тем, многие заказчики не смогли по достоинству оценить «гениальный маркетинговый ход» обувного магазина. Они не поняли, какое отношение мешок с картошкой, пусть даже дизайнерский, розовый и с лентами, имеет к туфлям и кроссовкам.

Часть покупателей предположила, что бренд не совсем корректно пошутил, намекнув таким способом на непростое экономическое положение в стране.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители