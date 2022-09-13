Россияне удивились странному подарку от магазина обуви

Покупатели Rendez-Vous в социальных сетях поделились своими впечатлениями от необычного подарка, предоставленного обувным магазином. Они пояснили, что курьеры вместе с заказанными на сайте товарами привозят мешки с картошкой в качестве «комплимента». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Medialeaks.

Фото: ТАСС ТАСС

Некоторые клиентки магазина заявили, что довольны таким подарком от Rendez-Vous.

«Очень приятно и радостно, что магазин за заказ подарил мне сумку вкусной картошки», - рассказала одна из покупательниц.

ВКонтакте / mary_lion

Вместе с тем, многие заказчики не смогли по достоинству оценить «гениальный маркетинговый ход» обувного магазина. Они не поняли, какое отношение мешок с картошкой, пусть даже дизайнерский, розовый и с лентами, имеет к туфлям и кроссовкам.