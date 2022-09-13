В школах появятся единые образовательные программы

ГД в первом чтении приняла законопроект о единых школьных программах. Об этом сообщается в электронной базе документов.

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«Документом вводятся поправки в закон «Об образовании в России», – говорится в тексте документа.

Авторы закона планируют установить в российских школах единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП). Их разработкой и утверждением займется Минпросвещения России. ФООП будут утверждены до 1 марта 2023 года. Школы начнут по ним работать уже с 1 сентября 2023 года.

Суть законопроекта заключается в принятии «золотого стандарта» образования в российских школах, знания ниже которого нельзя дать детям.

В начальной школе обязательными станут федеральные программы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. В средних и старших классах – по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. Будут также разработаны федеральная программа воспитания и федеральный календарь воспитательной работы.