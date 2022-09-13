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1 час назад

Российские авиакомпании возобновят полеты на Кубу

Лера Букина

Некоторые российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Кубу в ближайшем будущем. Об этом сообщает Росавиация со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.

Российские авиакомпании возобновят полеты на Кубу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее с главой Росавиации встретился министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранд. Это произошло в рамках его рабочего визита в РФ.

Участниками встречи стали чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья, а также представители МИД России, Росавиации и министерства туризма Кубы.

На встрече был отмечен высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма, указывает ведомство.

«Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний. Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время», - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Росавиация решила продлить режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ до 16 сентября.

Общество,Хуан Карлос,Александр Нерадько,МИД России,Росавиация,
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