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15 минут назад

Названы страны, переставшие принимать документы на туристические визы

News.ru

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз, сообщила Ассоциация туроператоров России. Уточняется, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

9 сентября страны — члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Государствами посоветовали не выдавать жителям РФ многократные визы с длительным сроком.

Общество,Видео,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,ЕС,
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