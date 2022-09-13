Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз, сообщила Ассоциация туроператоров России. Уточняется, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.
9 сентября страны — члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Государствами посоветовали не выдавать жителям РФ многократные визы с длительным сроком.