9 сентября страны — члены ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.