В академический словарь добавили "решалу", бумеров" и еще 149 новых слов

В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавлено 151 новое слово.

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В списке новых слов появились: антиваксер; бумеры; БПЛА (беспилотный летательный аппарат); бургерная, вышиванка; видеоблогер; гражданица; джетлаг; допандемийный; ешь-пей — не хочу; клофелинщица; Крымский мост; миллениалы; медиафейк; ни куется, ни плющится; покерфейс; погуглить; ретвитнуть; решала; стендтап-комик; сорбонка; тероборона; телеграм-канал; ЧВК; чевэкашник; шаурма и шаверма.