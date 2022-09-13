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1 час назад

В орфографический словарь русского языка добавили решалу, бумеров и еще 149 новых слов

Вечерняя Москва

В орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН добавлено 151 новое слово.

В академический словарь добавили "решалу", бумеров" и еще 149 новых слов
Фото: PixabayPixabay

В списке новых слов появились: антиваксер; бумеры; БПЛА (беспилотный летательный аппарат); бургерная, вышиванка; видеоблогер; гражданица; джетлаг; допандемийный; ешь-пей — не хочу; клофелинщица; Крымский мост; миллениалы; медиафейк; ни куется, ни плющится; покерфейс; погуглить; ретвитнуть; решала; стендтап-комик; сорбонка; тероборона; телеграм-канал; ЧВК; чевэкашник; шаурма и шаверма.

Посмотреть весь список можно на сайте орфографического академического ресурса «Академос», написав в строке поиска 2022.

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