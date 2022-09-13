Опровергнуто сообщение Киева о задержании учителей из РФ

Сообщение Киева о поимке педагогов не соответствует действительности. Преподаватели работают там, где ситуацию контролируют российские военные и представители сил народных республик.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» глава ведомства Сергей Кравцов , с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать 90 школ, где трудятся местные педагоги.

Накануне вечером вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области задержали преподавателей с российским гражданством. Она отмечала, что их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны, и не рассматривают их как пленных для обмена.