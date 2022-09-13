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13 минут назад

Минпросвещения опровергло заявление о задержании в Харьковской области учителей из РФ

Говорит Москва

Сообщение Киева о поимке педагогов не соответствует действительности. Преподаватели работают там, где ситуацию контролируют российские военные и представители сил народных республик.

Опровергнуто сообщение Киева о задержании учителей из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» глава ведомства Сергей Кравцов, с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать 90 школ, где трудятся местные педагоги.

Накануне вечером вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области задержали преподавателей с российским гражданством. Она отмечала, что их будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны, и не рассматривают их как пленных для обмена.

Общество,Ирина Верещук,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Правительство Украины,
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