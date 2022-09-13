Названы самые востребованные IT-профессии в России

Среди IT-специалистов российские компании чаще всего ищут разработчиков и программистов. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и Heaad сообщает агентство «РИА Новости». На обозначенную категорию специалистов приходится 11% вакансий в сфере IT, опубликованных в 2022 году.

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На втором и третьем местах с результатом 10% оказались аналитики и системные администраторы. На четвертой строчке с результатом 9,1% расположились менеджеры продукта. Пятерку лидеров с показателем 7,7% замкнули тестировщики.

«IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч до 106,1 тысячи российских рублей в месяц. В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза», – цитирует агентство текст исследования.