В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
39 минут назад

Названы самые востребованные IT-профессии в России

Газета.Ru

Среди IT-специалистов российские компании чаще всего ищут разработчиков и программистов. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и Heaad сообщает агентство «РИА Новости». На обозначенную категорию специалистов приходится 11% вакансий в сфере IT, опубликованных в 2022 году.

Названы самые востребованные IT-профессии в России
Фото: FreepikFreepik

На втором и третьем местах с результатом 10% оказались аналитики и системные администраторы. На четвертой строчке с результатом 9,1% расположились менеджеры продукта. Пятерку лидеров с показателем 7,7% замкнули тестировщики.

«IT-специалистам в целом предлагают в вакансиях от 73 тысяч до 106,1 тысячи российских рублей в месяц. В Москве и регионах показатели отличаются практически в два раза», – цитирует агентство текст исследования.

В результате анализа рынка труда в IT-сфере «Работа.ру» и Heaad просмотрели около 50 тыс. вакансий за 2022 год. Примерно 40% объявлений о поиске сотрудников были опубликованы в Москве.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители