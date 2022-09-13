Вице-премьер Абрамченко опровергла сообщения об отказе печатать сроки годности на этикетках

Отказ от указания сроков годности и состава на этикетках продуктов не обсуждается российским правительством. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре", - уточнили в службе политика.

Отмечается, что поручение Абрамченко по рассмотрению предложений бизнеса касалось также анализа наиболее актуальной для покупателей информации на этикетке.