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2 часа назад

Вице-премьер Абрамченко опровергла сообщения об отказе печатать сроки годности на этикетках

Газета.Ruиещё 11

Отказ от указания сроков годности и состава на этикетках продуктов не обсуждается российским правительством. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко.

Вице-премьер Абрамченко опровергла сообщения об отказе печатать сроки годности на этикетках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Просьба бизнеса об уточнении Национальных стандартов в части определения максимальной и минимальной площади маркировки, безусловно, не должна противоречить правам потребителя на достоверную и полную информацию о товаре", - уточнили в службе политика.

Отмечается, что поручение Абрамченко по рассмотрению предложений бизнеса касалось также анализа наиболее актуальной для покупателей информации на этикетке.

Ранее сообщалось, что в Росстандарте допустили исчезновение с упаковок данных о месте производства и указания о том, где именно на товаре указан срок годности. Так ведомство ответило на поручение вице-премьера рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов для экономии чернил.

Общество,Виктория Абрамченко,Росстандарт,Правительство РФ,
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