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1 час назад

Росстандарт допустил уход с этикеток части информации о сроке годности для экономии чернил

Газета.Ruиещё 3

Для экономии чернил на упаковках продуктов возможно сократить объем информации на этикетках, которая сообщает о сроке годности продукта — такой шаг допустили в Росстандарте, сообщает телеканал «РБК».

На этикетках сократят информацию о сроке годности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, на этикетках может быть сокращена информация о месте производства, а также указание, где на упаковке расположены данные о сроке годности товара — имеется ввиду надпись по типу «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

Таким образом, Росстандарт ответил на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко ведомству рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал законопроект партии ЛДПР об обязательном нанесении на бутылки с алкоголем иллюстраций с последствиями алкоголизма «абсолютно недееспособным».

Общество,Виктория Абрамченко,Геннадий Онищенко,Росстандарт,ЛДПР,
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