На этикетках сократят информацию о сроке годности

Для экономии чернил на упаковках продуктов возможно сократить объем информации на этикетках, которая сообщает о сроке годности продукта — такой шаг допустили в Росстандарте, сообщает телеканал «РБК».

В частности, на этикетках может быть сокращена информация о месте производства, а также указание, где на упаковке расположены данные о сроке годности товара — имеется ввиду надпись по типу «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

Таким образом, Росстандарт ответил на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко ведомству рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.