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1 час назад

Опрос: 92% молодёжи готовы стать донорами крови

Говорит Москва

Речь идёт о гражданах в возрасте от 16 до 23 лет. При этом 9% респондентов регулярно сдают кровь. Об этом сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на исследование НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch.

Опрос: 92% молодёжи готовы стать донорами крови
Фото: ТАССТАСС

Также оно показало, что среди потенциальных и действующих доноров распространены мифы и заблуждения.

58% респондентов считают, что после сдачи крови необходим длительный отдых, нельзя вести привычный образ жизни, 29% уверены, что процедура болезненна, 26% убеждены, что сдача биоматериала несёт риск заражения опасными заболеваниями.

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