Опрос: 92% молодёжи готовы стать донорами крови

Речь идёт о гражданах в возрасте от 16 до 23 лет. При этом 9% респондентов регулярно сдают кровь. Об этом сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на исследование НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch.