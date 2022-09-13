Опрос: 92% молодёжи готовы стать донорами крови

Речь идёт о гражданах в возрасте от 16 до 23 лет. При этом 9% респондентов регулярно сдают кровь. Об этом сообщает газета «Ведомости» ссылаясь на исследование НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы и ассоциации DonorSearch.
Также оно показало, что среди потенциальных и действующих доноров распространены мифы и заблуждения.
58% респондентов считают, что после сдачи крови необходим длительный отдых, нельзя вести привычный образ жизни, 29% уверены, что процедура болезненна, 26% убеждены, что сдача биоматериала несёт риск заражения опасными заболеваниями.