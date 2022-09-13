Названы главные распространители COVID-19

«Несмотря на растущее количество заболевших, число тяжелых случаев, госпитализаций, смертей неуклонно падает. Это говорит о том, что пандемия выдохлась и уже идет все в сторону обычного, сезонного простудного заболевания. Сейчас на это надо все меньше и меньше обращать внимание, потому что это уже не имеет такого серьезного значения, как раньше», — заключил профессор.