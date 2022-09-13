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22 минуты назад

Вирусолог Чумаков: люди с бессимптомным COVID являются главными распространителями инфекции

Ura.Ru

Россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются главными распространителями инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Названы главные распространители COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас идет тотальное распространение коронавируса. В основном за счет бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания. Это все не очень приятно, но с другой стороны само заболевание слабо патогенное», — сказал Петр Чумаков.

Вирусолог отметил, что COVID-19 движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией.

«Несмотря на растущее количество заболевших, число тяжелых случаев, госпитализаций, смертей неуклонно падает. Это говорит о том, что пандемия выдохлась и уже идет все в сторону обычного, сезонного простудного заболевания. Сейчас на это надо все меньше и меньше обращать внимание, потому что это уже не имеет такого серьезного значения, как раньше», — заключил профессор.

Согласно данным российского оперштаба по борьбе с COVID-19, 12 сентября в России выявлено 46 488 случаев коронавируса. При этом госпитализировано было 1 848 человек, умерло — 81.

Общество,Петр Чумаков,РАН,
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