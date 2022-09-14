Стало известно, когда бархатный сезон вернется на юг России

Антициклон во второй половине недели вернет на юг России и Северный Кавказ бархатный сезон. В выходные дни установится солнечная погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на пять-семь градусов. Об этом ТАСС в среду сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

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В минувшие выходные дни в Крыму держалась солнечная и сухая погода, в дневные часы воздух прогревался до 22-27 градусов тепла, что вместе с высокой для начала второй декады сентября температурой воды около 23-24 градусов позволяло говорить о бархатном сезоне. На Черноморском побережье Кубани наблюдалась еще более жаркая погода, температура воздуха достигала 25-30 градусов тепла, температура воды - 25-26 градусов. В понедельник холодный атмосферный фронт принес на юг страны ливни и грозы.

"Период дождливой погоды на юге России заканчивается: в среду еще возможны местами небольшие дожди, а с четверга до конца недели установится погода без осадков. Соответственно, температурный фон тоже будет повышаться. С каждым днем при переменной облачности будет становиться все теплее и теплее, и к выходным дням вновь установится солнечная и жаркая погода с превышением климатической нормы на пять-семь градусов", - сказала Котилевская.

В четверг средняя температура воздуха по югу составит 22-27 градусов тепла, к выходным столбики термометров покажут плюс 28 - плюс 33 градуса. Сохранится высокой и температура морской воды, медленнее реагирующая на изменения погоды. У берегов Крыма она ожидается до 22-24 градусов, на пляжах Большого Сочи - до 24-26 градусов.