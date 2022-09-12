Wildberries обратился с предупреждением к россиянам

Маркетплейс Wildberries заявил, что вводит дополнительные защитные меры на своей площадке из-за новых схем, которые активно применяют мошенники. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В пресс-службе пояснили, что «наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров».

По данным компании, злоумышленники регистрируются в крупных онлайн-магазинах как продавцы, размещают карточки товаров. При получении заказа от покупателя просят связаться по WhatsApp, скидывают ссылки на платежные сервисы. После перечисления денежных средств исчезают, оставив жертву без денег и товаров.

В Wildberries посоветовали клиентам интернет-магазинов пользоваться только внутренней платежной системой, как при формировании заказа, так и в момент его получения (при постоплате).

Ритейлер порекомендовал также в случае подозрительной активности немедленно обращаться в службу поддержки и в полицию.