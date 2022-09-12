В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
45 минут назад

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернет-магазинах

Илья Родин

Маркетплейс Wildberries заявил, что вводит дополнительные защитные меры на своей площадке из-за новых схем, которые активно применяют мошенники. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу компании.

Wildberries обратился с предупреждением к россиянам
Фото: ТАССТАСС

В пресс-службе пояснили, что «наиболее распространенной схемой стало создание фейковых карточек товаров».

По данным компании, злоумышленники регистрируются в крупных онлайн-магазинах как продавцы, размещают карточки товаров. При получении заказа от покупателя просят связаться по WhatsApp, скидывают ссылки на платежные сервисы. После перечисления денежных средств исчезают, оставив жертву без денег и товаров.

В Wildberries посоветовали клиентам интернет-магазинов пользоваться только внутренней платежной системой, как при формировании заказа, так и в момент его получения (при постоплате).

Заблокируют и навсегда удалят: Wildberries ввел новое правило

Ритейлер порекомендовал также в случае подозрительной активности немедленно обращаться в службу поддержки и в полицию.

В пресс-службе рассказали, что компания предпринимает серьезные меры для борьбы со злоумышленниками. В частности, ведет постоянный мониторинг карточек товаров с помощью специальных технологий.

Общество,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители