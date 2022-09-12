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1 час назад

В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных стать резервистами

Lenta.ru

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента в понедельник, 12 сентября.

В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных стать резервистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект был предложен группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Чиновники захотели дать право становиться резервистами россиянам, имеющим трех и более детей. Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

Авторы инициативы отметили, что сейчас многодетные граждане не призываются на военные сборы независимо от желания. Кроме того, они не могут заключить контракт о зачислении в резерв.

«Как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — следует из пояснительной записки.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что признаков необходимости проведения военной мобилизации и введения военного положения в стране нет.

При этом в России продолжают появляться отряды с добровольцами, готовыми отправиться в зону проведения спецоперации. По данным «Коммерсанта» на начало августа, в России создали более 40 таких подразделений. Вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации.

Общество,Андрей Климов,Коммерсант,Совет Федерации,Госдума,
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