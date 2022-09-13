Россияне назвали желаемый срок службы на одном месте

«Устраиваясь на работу, россияне чаще всего планируют проработать в компании так долго, как получится: об этом сообщил 61 процент опрошенных. Более десяти лет готовы трудиться на новом месте восемь процентов, пять-десять и три-пять лет — по семь процентов, от года до трех лет — шесть процентов. Лишь три процента рассчитывают проработать в организации менее года. Средний планируемый срок работы составляет 6,1 года», — говорится в сообщении.