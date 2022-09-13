В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
32 минуты назад

Россияне назвали желаемый срок службы на одном месте

Мослентаиещё 1

Желаемый срок службы на одном месте назвали 3000 россиян в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Россияне назвали желаемый срок службы на одном месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Устраиваясь на работу, россияне чаще всего планируют проработать в компании так долго, как получится: об этом сообщил 61 процент опрошенных. Более десяти лет готовы трудиться на новом месте восемь процентов, пять-десять и три-пять лет — по семь процентов, от года до трех лет — шесть процентов. Лишь три процента рассчитывают проработать в организации менее года. Средний планируемый срок работы составляет 6,1 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, длительность карьерного планирования зависит от профессии. Так, дольше всех хотят задержаться на одном месте главные бухгалтеры — в среднем 8,4 года. 8,1 года готовы работать медицинские сестры, восемь лет — администраторы, а 7,8 — юристы. При этом быстрее всех намереваются сменить компанию курьеры со средним сроком работы в 2,7 года. На долгие годы не задерживаются и дизайнеры (3,7 года), программисты (четыре года), маркетологи, пиарщики (по 4,8) и офис-менеджеры (5,2).

Ранее были названы самые популярные у московской молодежи сферы деятельности. Клиенты службы занятости в возрасте до 30 лет чаще всего становятся специалистами по работе с клиентами, поварами, официантами и бариста.

Общество,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители