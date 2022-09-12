Туроператоры остановили оформление шенгенских виз в Финляндию и Грецию

Российские туроператоры больше не оформляют шенгенские визы туристам в некоторые страны. В частности, речь идет о таких направлениях, как Финляндия и Греция, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

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Это последовало за отменой упрощенного визового режима со странами Евросоюза. Так, туроператоры сейчас только поддерживают граждан в данном вопросе.

«На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления», — подчеркнула глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

В туроператоре «Интурист» указали на необходимость личного присутствия заявителя при подаче на шенген и для поездок в Грецию. При получении заявки на тур, в частности, в вышеуказанную страну, сотрудники выясняют, есть ли у туриста шенгенская виза. В случае ее отсутствия они уточняют, можно ли записаться в визовый центр.

«Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют», — указали в туроператоре.