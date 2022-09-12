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28 минут назад

Озвучена цена вакцины для профилактики COVID-19

Алиса Селезнёва

Цена дозы вакцины для профилактики коронавируса «Конвасэл» составит 433 рубля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Озвучена цена вакцины для профилактики COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласованная цена за одну дозу вакцины составит 433 рубля. Эта стоимость не превышает ранее зарегистрированную цену на вакцину «Спутник V»», - пояснили в ведомстве.

В ФАС напомнили, что «Конвасэл» включена в перечень жизненно необходимых лекарств, и выразили уверенность, что согласованная цена повысит ее доступность для профилактики COVID-19.

Разработчик вакцины - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне 2021 года завершились доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что в исследовании вакцины «Конвасэл» приняли участие 150 добровольцев и после прививки ни один из них не заболел COVID-19.

Общество,Вероника Скворцова,ФМБА России,ФАС России,
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