Озвучена цена вакцины для профилактики COVID-19

В ФАС напомнили, что «Конвасэл» включена в перечень жизненно необходимых лекарств, и выразили уверенность, что согласованная цена повысит ее доступность для профилактики COVID-19.

Разработчик вакцины - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. В июне 2021 года завершились доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что в исследовании вакцины «Конвасэл» приняли участие 150 добровольцев и после прививки ни один из них не заболел COVID-19.