Впервые с мая в РФ зафиксировали более 100 смертей от COVID-19

В России за минувшие сутки впервые с 21 мая зафиксировали более 100 смертей пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник, 13 сентября. сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Максим Богодвид / РИА Новости

21 мая число смертей составило 102. 13 сентября в оперштабе сообщили о 101 погибшем пациенте с COVID-19.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 44 045 случаев заражения коронавирусом. Число госпитализаций составило 4663, за этот же период 48 187 человек выздоровели и были выписаны из больниц.