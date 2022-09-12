Пока вы спали: «красная черта» Германии и аномалия на рынке вкладов РФ

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Посол России предупредил Германию о переходе «красной черты»

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Германия перешла красную черту, когда начала снабжать украинский режим летальным оружием своего производства, неся при этом моральную и историческую ответственность за преступления нацизма. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», - подчеркнул он.

В России сложилась аномальная ситуация на рынке вкладов

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обратил внимание на аномальную ситуацию, которая с марта наблюдается на рынке рублевых вкладов в России, где ставки на короткие сроки выше, чем на большие. Об этом пишет «Прайм».

«В июле средние ставки по вкладам физических лиц в рублях на срок до 30 дней, кроме «до востребования», составляли 7,17%, тогда как ставки на срок свыше 3 лет – 6,23%. Такая аномалия называется инверсией», - пояснил он, связав текущую ситуацию с ожиданием банками снижения процентных ставок в экономике.

NYT: США помогли Украине спланировать наступление

Киевские власти использовали разведданные США для планирования наступления на Харьковском и других направлениях. Об этом со ссылкой на высокопоставленные официальные лица США сообщает газета The New York Times.

По данным издания, обмен разведывательными данными украинцев и американцев для планирования наступления был активизирован летом. При этом источники издания отказались уточнить, какими сведениями поделилась Украина и сколько советов дали США.

Мосбиржа открыла доступ нерезидентам к рынку акций

Сегодня Моосбиржа открывает рынок акций для нерезидентов из недружественных стран. Им позволят совершать сделки, за исключением ценных бумаг стратегических предприятий России и их «дочек». Об этом говорится на сайте биржи.

В этот список входят и крупнейшие добытчики энергоресурсов – «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть» и «Газпром». Также запрещены сделки с акциями «Аэрофлота», «Алросы», ИНТЕР РАО. Мосбиржа предупредила, что «для предоставления доступа клиентам-нерезидентам участники обязаны провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также представить дополнительные сведения о них».

Зеленский заявил о принципиальной позиции по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что принципиально не собирается вести переговоры с Россией, так как «не говорит с теми, кто ставит ультиматумы». Его слова приводит ТАСС.