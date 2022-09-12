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39 минут назад

Россияне назвали самую горькую потерю из-за санкций

News.ru

Самой главной потерей для россиян в связи с введением ограничительных санкций стал уход с рынка нидерландской компании IKEA, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос финансовой компании Webbankir. Согласно их данным, по магазину скучает 27,2% россиян. На втором месте расположилась компания по производству техники Samsung.

Россияне назвали самую горькую потерю из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Cамой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2% респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%), — говорится в сообщении компании.

Также респонденты отметили, что в результате введения ограничений они столкнулись с нехваткой автомобилей и запчастей к ним (36,8%), медикаментов (28,4%), а также бытовой техники и электроники (22,3%). При этом 44,1% опрошенных россиян заявили, что санкции на них никак не отразились, и они не скучают ни по одному из ушедших брендов.

По данным исследования сервиса сквозной аналитики, кол-трекинга и управления рекламой Calltouch, которое было проведено в начале марта, около 65% россиян незначительно уменьшат расходы или не будут сокращать их вообще в связи с введением антироссийских санкций. При этом более 35% респондентов не планируют сокращать свои расходы, около 25% сократят их незначительно, 31% урежут траты, а около 9%, напротив, собираются увеличить расходы.

Общество,Coca-Cola,Ikea,Apple,
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