Для школьного образования хотят ввести новые стандарты

Едиными для всей начальной школы в России могут стать программы по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру. А также по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ в средней и старшей школе. Такие нормы содержит законопроект, подготовленный группой сенаторов и депутатов. Документ уже внесен в Госдуму и размещен в базе проектов нормативных актов.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

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Документ предполагает введение в России единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), которые будет разрабатывать и утверждать Минпросвещения.

Как пояснила «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по просвещению, один из авторов законопроекта Ольга Казакова, ФООП станут дополнением к уже действующим федеральным государственным образовательным стандартам: «Это должно привести к созданию единого образовательного пространства в России, золотого стандарта. Это не только ФГОС, но и единые образовательные программы, единые рабочие программы, единые учебники, единые методические материалы. Единство должно быть во всех инструментах, которыми мы добиваемся желаемого уровня знаний для ребенка».

Согласно законопроекту, школы смогут применять ФООП целиком или их отдельные компоненты. Также школы смогут разрабатывать собственные образовательные программы, но не ниже уровня ФООП. «Выше — пожалуйста», — сказала Казакова.

Однако для некоторых предметов стандарт все-таки хотят сделать обязательным. Это русский язык, литературное чтение и окружающий мир в начальной школе. А кроме того — русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности в средней и старшей школе.

Ожидается, что федеральные основные образовательные программы разработают и утвердят до 1 марта 2023 года. А работать по новым правилам школы начнут с 1 сентября 2023 года.

Сменить учебное заведение станет проще

По задумке авторов, законопроект также должен помочь учителям и ученикам, сменившим учебное заведение, без дополнительных усилий адаптироваться к новой школе, сказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по просвещению, еще один из авторов законопроекта Яна Лантратова. С принятием новых стандартов обладать необходимым уровнем знаний будет каждый ребенок независимо от того, где он живет и учится — в сельской или городской школе, пришлось ли ему поменять школу или переехать в другой регион.

«Например, ребенок из семьи военных, которая вынуждена постоянно переезжать, иногда просто не успевает адаптироваться к новой программе обучения, — привела пример депутат. — В итоге он может повторно изучать то, что уже освоил в предыдущей школе или, наоборот, очень отставать от нынешних учеников».

Также есть проблемы при переходе из частной школы в государственную или наоборот, сказала депутат, так как сейчас подходы к обучению в таких учреждениях могут сильно различаться.

Что будет со старыми учебниками

Этот же законопроект вводит новый порядок разработки учебников. Как отмечено в пояснительной записке — для «реализации единых образовательных программ».

По новым правилам Минпросвещения будет формировать государственный заказ на разработку учебников и учебных пособий. Также ведомство будет утверждать авторский коллектив таких изданий. А исключительные права на учебные материалы будут принадлежать Российской Федерации.

«Знания наших детей должны быть точными, а не примерными, — считает Ольга Казакова. — Соответственно, необходимо наделить Минпросвещения обязательством закрепить эту точность во всех образовательных программах и учебниках».

Пока же в Комитет по просвещению поступает немало жалоб на содержание учебников, рассказала Яна Лантратова: «Это и ошибки, и неточности, а порой и антироссийская пропаганда».

Однако это не значит, что все старые учебники уже со следующего года отправятся в макулатуру, успокоил еще один автор законопроекта, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман: «Старые учебники могут использоваться до истечения срока их экспертизы. Поскольку в этом году федеральный перечень учебников обновили, это еще пять лет». При этом в случае принятия ФООП по конкретному предмету и несовпадения с ним материалов учебника пособие должно быть снято автоматически, сказал депутат.

Не каждый суслик агроном

Как отметил Анатолий Вассерман, идея единых образовательных стандартов не новая, ей уже несколько веков. «Раньше знания по единым стандартам давали во всех школах и во всех странах», — отметил он.

Однако где-то после Второй мировой войны во многих странах пришли к концепции разнообразия стандартов. «По сути, был провозглашен принцип «каждый суслик — агроном», но это не верно», — сказал депутат.