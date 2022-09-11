Создана первая российская вакцина от ротавируса

Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии разработал первую российскую вакцину от ротавирусной инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Сейчас завершается стадия клинических испытаний. Планируется, что производство препарата начнется в 2023 году.

Ротавирус — это острая кишечная инфекция, опасность которой заключается в сильном обезвоживании организма. Болезни подвержены все возрасты, но чаще всего заражаются дети 1,5 - 2 лет. Симптомы заболевания: температура повышается до 39 градусов, появляются сильные боли в животе, рвота, обильная диарея.

Вирус распространяется через зараженные предметы, немытые руки, пищу, чихание и кашель. Возбудитель может долго жить в открытых водоемах и хлорированной воде бассейнов.

Вакцинация против ротавируса включена в национальный прививочный календарь. Пока в России применяют импортные препараты, разработанные в США и Бельгии.