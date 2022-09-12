В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал самые вредные продукты, которые популярны среди россиян

Вечерняя Москваиещё 2

Сахаросодержащие продукты, снеки (чипсы, сухарики) и сладкие молочные продукты являются очень вредными, несмотря на их популярность в рационе россиян. Об этом сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Названы самые популярные у россиян вредные продукты
Фото: UnsplashUnsplash

— Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, это сахар и сахаросодержащие вещи. Вред очевидный. Чем больше мы едим сахара, тем меньше мы живем, раньше стареем, болеем возрастными болезнями. Чрезвычайно вредными продуктами является жиро- и сахаросодержащая выпечка. Сюда попадают подростковые снеки: чипсы, сухарики, — заявил он.

Что касается сладких молочных продуктов, то врач предупредил о возможном добавлении в них пальмового масла. По его словам, вредными являются подслащенные молочные продукты — творожки и йогурты.

Также он порекомендовал россиянам не переедать красное мясо.

— Чем больше, тем хуже. После 3-4 раз в неделю с каждой новой порцией вырастает вероятность рака толстой кишки, сосудистых заболеваний, — предупредил Гинзбург в беседе с порталом Ura.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, провоцирующие рак. По ее словам, вызывать онкологию могут продукты, которые нарушают метаболизм человека.

Общество,Михаил Гинзбург,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители