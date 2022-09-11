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1 час назад

В Псковской области зафиксирован массовый падеж кроликов

Елена Прошина

В Великолукском районе Псковской области наблюдается массовый падеж кроликов. Об этом пишет портал «Псковская лента новостей» со ссылкой на областную ветлабораторию.

В Псковской области зафиксирован массовый падеж кроликов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудник ветлаборатории рассказал изданию, что местные фермеры постоянно обращаются к специалистам, жалуются на массовую гибель животных.

Исследования показали, что в регионе получил широкое распространение эймериоз. Он является одной из основных инфекций, которые поражают кроликов. Характеризуется анемичностью, судорогами, быстрым похудением и другими признаками. Заболевание нередко приводит к гибели пораженную инфекцией особь.

В ветлаборатории призвали хозяев кроличьих ферм проводить периодическое обследование животных, с тем, чтобы предупредить распространение заболевания в хозяйствах.

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