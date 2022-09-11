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2 часа назад

Глава Росприродназдора рассказала о травмах найденной в Диксоне медведице

Елена Прошина

Раненая белая медведица Диксон, спасенная с одноименного острова, могла пострадать не только от охотничьей дроби, но и от наезда автомобиля. Об этом в Telegram-канале написала глава Росприродназдора Светлана Радионова.

Глава Росприродназдора рассказала о травмах найденной в Диксоне медведице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ветеринары сделали зверю компьютерную томографию и поставили диагноз: множественные ранения дробью в голову, грудь, мягкие ткани и позвоночник. Имеются признаки сильного бокового удара: обширный миозит, перелом ребер.

Радионова пришла к выводу, что медведицу «скорее всего, сбила машина». Остаётся «не терять надежды и верить, что специалистам удастся сохранить Диксону жизнь».

Завтра к медведице приедет невролог, он вынесет окончательный вердикт.

Глава Росприродназдора отметила, что в ситуации предстоит разбираться правоохранительным органам.

Животное на грани жизни и смерти нашли на Диксоне. У него была прострелена лопатка, а задние лапы порезаны и парализованы. На остров вызвали ветеринаров из Москвы. Они оказали первую помощь и перевезли медведицу в столицу.

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