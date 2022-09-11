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22 минуты назад

Скончался советский разведчик Виталий Коротков

Елена Прошина

Советский разведчик Виталий Викторович Коротков скончался в воскресенье, 11 сентября, на 95-м году жизни. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Скончался советский разведчик Виталий Коротков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виталий Коротков родился 20 декабря 1927 года в Полтаве в семье военнослужащего. В 1943 году добровольцем ушел на фронт, в танковые войска.

В 1951 год закончил Московский юридический институт, был направлен на службу во внешнюю разведку. По линии ведомства четыре раза выезжал в длительные командировки в Австрию и Германию, где работал с ценной агентурой.

Среди его контактов был высокопоставленный сотрудник западногерманской разведки Хайнц Фельфе. Он передавал руководству Союза уникальные сведения о планах западных стран в отношении Москвы.

С 1980 по 1991 год занимал руководящие посты в центральном аппарате внешней разведки. В 1991 вышел в отставку.

Награжден высокими государственными наградами, в том числе, орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Виталий Викторович обладал энциклопедическими знаниями, был «прекрасным и исключительно деликатным консультантом для журналистов», готовящих материалы по истории спецслужб, сообщает «Российская газета».

Кроме того, нередко выступал перед школьниками и студентами. Внес значительный вклад в дело патриотического воспитания молодежи.

Общество,СВР России,
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