В какие регионы России пришло бабье лето

Стало известно, где в России началось бабье лето. Регионы перечислил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает URA.Ru.
«Бабье лето сейчас распространяется на юг Дальнего Востока по Забайкалью в Иркутскую область», - сказал синоптик.
Кроме того, теплая осенняя погода наблюдается на юге Сибири: в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области. В Забайкалье в ближайшие дни температура будет превышать 4-6 градусов.
Синоптик заявил, что «положительная аномалия в этих регионах высокая».
При этом классическое бабье лето пока не наступило в европейской части России, где в выходные дни установилась комфортная, солнечная погода.
«Днем вполне комфортно, но можно ли это считать бабьим летом?» - задался вопросом Вильфанд.
Так, в воскресенье в Москве +17..+18. Однако ночью воздух сильно охладится, среднесуточная температура ниже нормы на 3-4 градуса, а «температурный фон ниже, чем усредненные значения за последние 30 лет».
Ранее стало известно, что «октябрь будет просто адовый».