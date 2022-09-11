Умер звезда сериала «Улица разбитых фонарей»

На 56-м году жизни скончался известный петербургский актер Ростислав Владимирович Орел. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу театра «Русская антреприза» им. Андрея Миронова.

Ростислав Орел родился 5 октября 1966 года.Закончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс Ларисы Малеванной). Один сезон играл в Театре Комедии.

Карьера в кино началась у него в 1996 году с американской картины «В погоне за солнцем». Кроме того, он снялся в австралийских фильмах «Морская полиция» и «Большое небо».

После возвращения в Россию в 2010 году Орел снимался в популярных отечественных сериалах «Тайны следствия-9», «Невский», «Улицы разбитых фонарей-11», «Личные обстоятельства».

Большая часть его ролей - второстепенные персонажи. Он сыграл тюремного врача кладбищенского скульптора, бомжа, хозяина квартиры, соседа, пиротехника, сообщает «Газета.Ru».

«Уникальное сочетание только своих, особенных его харизмы, ума, силы с таким чувством меры и таким чувством такта… Прекрасный артист, яркий, заметный, но никогда ни капли позерства, ни перышка павлиньего хвоста, ни расталкивания локтями, ни перетягивания одеяла на себя», - так говорили о нем друзья и коллеги.