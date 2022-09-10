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1 час назад

Россияне перечислили главные атрибуты советской кухни

Мослента

Фотография советской кухни, выложенная в Telegram-канале «Старая Москва», натолкнула россиян на воспоминания. Главные атрибуты кухни в СССР пользователи сети перечислили в комментариях.

Россияне вспомнили главные атрибуты советской кухни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эмалированная посуда, пророщенные перья лука, пакет молока василькового цвета, банки с вареньем и, похоже, что слева в банке под салфеткой чайный гриб — все это знакомо с детства», — увидел знакомые предметы на снимке один из фолловеров.

Многие угадали предназначение шкафа с дверцами под подоконником. Комментаторы объяснили, что когда-то подобные ниши использовались вместо холодильников, а некоторые хозяйки хранили там банки с соленьями.

Юзеры заностальгировали не только по отдельным предметам, но и по общему убранству квартир в СССР.

«Кухня прям очень похожа на ту, в которой моя бабушка жила. На улице Космонавта Волкова», «Такие дома строили в начале 1950-х. Это кирпичная пятиэтажка, и у моей бабушки была такая квартира», — рассказали комментаторы.

Кто-то предположил, что кухня со снимка находится в коммунальной квартире. Многие не согласились с этим утверждением, а нагромождение предметов и «творческий бардак» объяснили тем, что фото было сделано в процессе готовки.

«На подоконнике противень стоит, значит, в это время духовка разогревается. А если стол мукой посыпан и тесто лежит, значит, точно пирожки будут», — написала одна из участниц дискуссии.

Ранее были опубликованы воспоминания москвичей о первых собственных кухнях в СССР. В те времена горожан удивляло центральное отопление и газовые плиты.

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