Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о больших автомобильных очередях с беженцами из Харьковской области. Они скопились на границе, у пропускного пункта в селе Логачевка.
Глава региона подчеркнул, что ситуация контролируется.
«Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди», - отметил Гладков в Telegram-канале.
На границе также дежурят медики. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Всех нуждающихся постараются обеспечить необходимым.
По словам Гладкова, он намерен выехать на место, «в том числе посмотреть и пункт пропуска в Шебекино».
Отдельно губернатор поблагодарил волонтёров, которые «оказывают огромную поддержку».
«Они большие молодцы! Горжусь ими», - написал Гладков.
Сегодня Минобороны России сообщило, что войска в Балаклее и Изюме Харьковской области перегруппируют для наращивания усилий на Донецком направлении.