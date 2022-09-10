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1 час назад

Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины

Майк Габриелян

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о больших автомобильных очередях с беженцами из Харьковской области. Они скопились на границе, у пропускного пункта в селе Логачевка.

Белгородская область развернула пункты питания для беженцев из Украины
Фото: 

Глава региона подчеркнул, что ситуация контролируется.

«Уже развёрнуты мобильные пункты питания и организована доставка еды и воды на Харьковскую сторону. Также организованы пункты обогрева, они выведены вдоль всей очереди», - отметил Гладков в Telegram-канале.

На границе также дежурят медики. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Всех нуждающихся постараются обеспечить необходимым.

По словам Гладкова, он намерен выехать на место, «в том числе посмотреть и пункт пропуска в Шебекино».

Отдельно губернатор поблагодарил волонтёров, которые «оказывают огромную поддержку».

«Они большие молодцы! Горжусь ими», - написал Гладков.

Сегодня Минобороны России сообщило, что войска в Балаклее и Изюме Харьковской области перегруппируют для наращивания усилий на Донецком направлении.

Общество,Вячеслав Гладков,Минобороны России,
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