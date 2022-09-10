В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Умер создатель мультфильмов про "Простоквашино" Владимир Вышегородцев

Илья Родин

Легендарный художник-мультипликатор Владимир Иванович Вышегородцев скончался в больнице на 73-м году жизни. Прощание с ним прошло в субботу, 10 сентября, в морге столичной ГКБ имени Юдина. Об этом пишет «Российская газета».

Умер создатель мультфильмов про "Простоквашино" Владимир Вышегородцев
Фото: вконтактевконтакте

Шеф редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков рассказал в соцсетях, что художник умер от сердечного приступа.

Владимир Иванович Вышегородцев родился 19 июня 1950-го года. Закончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, затем - курсы творческих работников Гостелерадио СССР.

Мультипликатор работал с 1978 по 1999 год на «Союзмультфильме». Кроме того, он сотрудничал со студиями в других странах, в частности, с будапештской VargaStudio.

На счету мастера свыше 50 крупных мультипликационных проектов. Среди них - «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Котенок по имени Гав». Он тяготел не к формальным ходам, а к актерской проработке режиссерского задания.

О своих задумках, успехах и неудачах художник писал статьи в специализированной прессе. Кроме того, он нередко давал интервью.

Вышегородцев подчеркнул в статье для портала для журнала «Киноведческие записки», что ему «нравилось работать с Гариком Бардиным, с Поповым. Попов был человеком легким, с ним даже не замечал, что это - работа. Кураж, шутки. Работал с Романом Давыдовым, с Федором Хитруком - на поздних его картинах».

Общество,Владимир Вышегородцев,Роман Давыдов,Сергей Капков,Федор Хитрук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители