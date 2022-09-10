Умер создатель мультфильмов про "Простоквашино" Владимир Вышегородцев

Легендарный художник-мультипликатор Владимир Иванович Вышегородцев скончался в больнице на 73-м году жизни. Прощание с ним прошло в субботу, 10 сентября, в морге столичной ГКБ имени Юдина. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: вконтакте вконтакте

Шеф редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков рассказал в соцсетях, что художник умер от сердечного приступа.

Владимир Иванович Вышегородцев родился 19 июня 1950-го года. Закончил Архитектурно-строительный техникум в Москве, затем - курсы творческих работников Гостелерадио СССР.

Мультипликатор работал с 1978 по 1999 год на «Союзмультфильме». Кроме того, он сотрудничал со студиями в других странах, в частности, с будапештской VargaStudio.

На счету мастера свыше 50 крупных мультипликационных проектов. Среди них - «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Котенок по имени Гав». Он тяготел не к формальным ходам, а к актерской проработке режиссерского задания.

О своих задумках, успехах и неудачах художник писал статьи в специализированной прессе. Кроме того, он нередко давал интервью.