Россияне назвали главную цель в жизни

Главным пунктом реализации в жизни россияне считают создание семьи и воспитание детей. Об этом говорят результаты исследования сервиса SuperJob, в котором поучаствовали 1600 респондентов из разных округов страны.

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На первое место семью поставили 39 процентов опрошенных мужчин и 41 процент женщин. На втором месте оказалось занятие любимым делом — этот пункт считают приоритетным для самореализации 31 процент мужчин и 40 процентов женщин.

Далее мнения респондентов разделилось в зависимости от пола. На третьем месте среди жизненных приоритетов мужчин оказался пункт «быть самостоятельным и независимым» (27 процентов). Женщины чаще говорили, что для них самореализация означает быть счастливой и найти свою любовь (25 процентов), а о важности независимости упомянули 23 процента участниц опроса. Мужчины чаще заявляли, что им важна карьера и высокий доход (20 процентов у респондентов против 12 и 13 у респонденток). При этом о необходимости саморазвития для реализации в жизни чаще упоминали женщины (21 процентов против 18 у мужчин).

Представительницы прекрасного пола заявили, что реализовавшиеся в жизни мужчины — те, кто создали семью, обрели самостоятельность, построили карьеру и имеют высокий уровень дохода. Мужчины при этом считают, что женщинам для достижения жизненного успеха нужно создать семью и найти любовь. Сами респондентки говорят, что в приоритете у них находится работа, независимость и достижение целей. В то же время мужчины главными пунктами собственной реализации назвали работу, здоровье и любовь.